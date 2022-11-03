В Ростовской области заявили, что заинтересованы в развитии связей с Белоруссией

Речь идет о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса, заявил глава региона Василий Голубев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. Ростовская область заинтересована в расширении сотрудничества с Белоруссией в сфере агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил в четверг глава региона Василий Голубев на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

"Очень большое поле для взаимодействия <...> [есть] и в аграрной сфере. Особенно нам интересно развитие сельхозпереработки и молочного животноводства", - процитировали Голубева в пресс-службе областного правительства. Губернатор также отметил рост во взаимной торговле, причем как в экспорте, так и в импорте.

Лукашенко в свою очередь добавил, что власти Белоруссии видят "хорошие резервы для углубления взаимодействия в сфере АПК". "Белорусская сторона готова поделиться опытом и всем тем, что мы умеем: технологиями, подготовкой кадров, семенным и посадочным материалом и многим другим", - приводятся в сообщении слова президента Лукашенко.

В качестве одного из примеров успешного сотрудничества глава Белоруссии привел ростовский завод "Ростсельмаш", которому производители сельхозтехники из Гомеля поставили необходимые узлы и комплектующие в условиях санкций.

В четверг правительства Белоруссии и Ростовской области заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Документ в Минске подписали премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и губернатор российского региона Василий Голубев. В рамках соглашения также планируется участие белорусских предприятий в обновлении парка пассажирского транспорта, в том числе на электротяге без применения импортных комплектующих.