Хуснуллин назвал возможные сроки запуска второго железнодорожного пути на Крымском мосту

Вице-премьер отметил, что сейчас по первому пути железнодорожной части осуществляется реверсивное движение, задержек нет

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Второй железнодорожный путь на Крымском мосту может быть запущен к 15 сентября следующего года. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"В настоящее время утверждено техническое задание на проектирование восстановления второго железнодорожного пути. Потребуется также замена двух пролетных строений. Хочу отметить, что Росжелдор и подрядчик представили график работ по запуску движения по второму пути к 15 сентября 2023 года", - сказал он.

При этом работы могут быть выполнены в более ускоренные сроки, подчеркнул Хуснуллин. "Но мы, Владимир Владимирович, просим еще времени, комиссия еще раз посмотрит. Считаем, что надо в более ускоренные сроки эту работу выполнить", - обратился он к президенту.

Хуснуллин напомнил, что сейчас по первому пути железнодорожной части осуществляется реверсивное движение. Все поезда следуют по графику, задержек нет, отметил он.

Утром 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова. В связи с ЧП создана правительственная комиссия во главе с Хуснуллиным. Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено, также частично возобновлено движение легковых автомобилей и автобусов.