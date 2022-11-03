Шульгинов сообщил о завершении подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению ОЗП

По словам министра энергетики, выдача паспортов готовности будет проведена до 5 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Подготовка субъектов электроэнергетического комплекса к прохождению осенне-зимнего периода 2022-2023 годов завершена. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе совещания, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Подготовка субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период завершена. Во всех федеральных округах, а также на новых территориях проведено заседание правительственной комиссии по безопасности электроснабжения. Выдача паспортов готовности будет проведена до 5 ноября. Прогнозируется, что 97% энергообъектов подтвердят готовность к работе в этот сложный период", - отметил министр.

По словам Шульгинова, запасы жидкого и твердого топлива на электростанциях РФ составляют 170%, запасы газа в подземных хранилищах составляют 72,6 млрд куб. м.

"В целом российская энергосистема имеет необходимый запас прочности, достаточный резерв генерирующей и сетевой мощности, что обеспечивает балансовую надежность российской энергосистемы", - подчеркнул он.

Глава министерства добавил, что запасы гидроресурсов на ГЭС Енисейского каскада находятся ниже среднемноголетних значений. По этой причине предусмотрена дополнительная выработка электроэнергии на станциях Сибири и Дальнего Востока.

При этом энергокомпании обеспечены аварийным запасом материалов, оборудования и дизельными генераторами, сказал он.