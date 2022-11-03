Премьер Украины попросил у ООН и США помощи в восстановлении энергоинфраструктуры

Денис Шмыгаль в очередной раз предупредил, что зима этого года станет одной из самых сложных для Украины

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил в четверг у представителей ООН и Агентства по международному развитию США (USAID) помощи в поставках мобильных котельных для прохождения зимнего периода и в восстановлении поврежденной украинской энергетической инфраструктуры.

"Провели встречу с представителями системы ООН и USAID. Передали потребности регионов для прохождения зимнего периода и гуманитарной помощи", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. "Мы рассчитываем, что ООН и USAID помогут в обеспечении мобильными котельными, генераторами, другим оборудованием, в частности, для ремонта энергетической инфраструктуры", - добавил он.

Премьер в очередной раз предупредил, что зима этого года станет одной из самых сложных для Украины. "Работаем с партнерами, чтобы пройти ее, преодолев все вызовы", - написал Шмыгаль. Он добавил, что в ходе его встречи с представителями ООН и США была достигнута договоренность организовать платформу и штаб для координации помощи Киеву в прохождении зимнего сезона в условиях повреждения энергетической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник на встрече с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон заявил, что в стране повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Мэр Киева Виталий Кличко на прошлой неделе не исключил возможности "большого блэкаута" в украинской столице в результате повреждения энергетической инфраструктуры. По словам киевского мэра, власти города также рассматривают сценарий отключения отопления и намерены оборудовать в Киеве почти тысячу пунктов обогрева.

Президент России Владимир Путин 10 октября на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Он также предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжать осуществлять теракты на территории России, то ответы будут жесткими.