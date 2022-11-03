В Ростовской области в 2022 году увеличили господдержку рыбной отрасли на 60%

Это на 60% больше, чем в прошлом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области направили в этом году на господдержку рыбной отрасли порядка 96 млн рублей, что на 60% больше, чем в прошлом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства региональной политики и массовых коммуникаций региона по итогам совещания по развитию рыбного промысла в Азовском и Черном морях, которое в Ростове-на-Дону провел руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

"Ростовская область на протяжении ряда лет сохраняет лидирующие позиции по производству товарной рыбы. Правительство области уделяет большое внимание вопросам состояния и перспективам рыбохозяйственного комплекса. В 2022 году на поддержку развития рыбной отрасли региона определено около 96 млн рублей, что на 60% больше, чем в прошлом году", - цитирует пресс-служба первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

В 2021 году в регионе получили 24,5 тыс. тонн аквакультуры, что составляет порядка 10% от общероссийского объема производства, уточнил он. По данным Росрыболовства, за первое полугодие 2022 года объем производства осетровых видов в регионе увеличилось на 13,5% - до 4,1 тыс. тонн.

Участники совещания посетили одно из предприятий рыбохозяйственного комплекса Ростовской области - молодую компанию "Органик фудс инвестмент", которая занимается пресноводным индустриальным рыбоводством в Азовском районе. Это предприятие было создано в 2020 году, сумма инвестиций за 2021 год составила 138 млн рублей. На нем выращивают такие виды товарной рыбы, как белуга, стерлядь, осетр, гибридные формы.

"Объем произведенной компанией товарной рыбы за 2021 год - 36,5 тонн. Маточное поголовье предприятия составляет 60 тонн, к 2027 году его планируют увеличить до 5 тыс. тонн. В перспективе компания планирует осуществлять полный цикл производства продукции - от высококачественной икры и получения различного посадочного материала осетровых видов рыб до выращивания и переработки товарной рыбы с использованием кормов собственного производства", - уточнили в пресс-службе, добавив, что сейчас предприятие продолжает строительство ряда объектов, в том числе цехов переработки и копчения рыбы.