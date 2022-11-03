Минэнерго планирует восстановить схему энергоснабжения новых регионов РФ до 1 декабря

Министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что системы электро- и газоснабжения новых регионов интегрированы с сетями и магистралями страны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Работы по восстановлению схем энергоснабжения новых регионов России планируется завершить к 1 декабря 2022 года. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе совещания, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Работы по восстановлению электроснабжения планируем завершить до начала декабря", - отметил министр.

Он добавил, что в работах задействовано порядка 2,7 тыс. энергетиков из компаний федерального уровня и также 670 единиц спецтехники, а по мере разворота работ и доступа к электросетевым объектам, количество будет увеличиваться.

"Работа по восстановлению энергетической инфраструктуры и электроснабжения населения и социальных объектов ЖКХ будет продолжена в течение всего осенне-зимнего периода. Энергетикам предстоит не только эксплуатировать действующие объекты, оперативно реагировать на внештатные ситуации, но и восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру для обеспечения жителей новых субъектов России светом, газом и теплом", - добавил Шульгинов.

По его словам, системы электро- и газоснабжения новых регионов интегрированы с сетями и магистралями РФ. "В настоящее время энергосистемы, а также системы газоснабжения новых субъектов Российской Федерации технологически интегрированы в единую энергосистему и единую систему газоснабжения. Для чего были восстановлены электрические связи с крымской энергосистемой, магистральным газопроводом. Это позволяет обеспечивать баланс электроэнергии, природного газа на территориях новых субъектов". - сказал он.