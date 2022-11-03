МЭР предлагает закрепить за кабмином утверждение инвестпрограмм естественных монополий

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает закрепить за правительством утверждение инвестиционных программ естественных монополий и единых требований к их разработке и мониторингу. Об этом сказал сегодня глава ведомства Максим Решетников в ходе совещания, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"В структуре инвестиционной активности традиционно большую долю (20%) занимают естественные монополии - железные дороги, энергосети, нефте- и газопровооды. При этом, их инвестиционные программы утверждаются разными ведомствами самостоятельно и потому не всегда синхронизируются между собой. Переориентация грузопотоков и комплексное строительство крупной инфраструктуры требуют взаимоувязки планов смежных отраслей, - отметил министр. - Поэтому предлагаем закрепить за правительством утверждение инвестпрограмм естественных монополий и единых требований к их разработке и мониторингу".