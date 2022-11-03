"Фосагро" немного улучшила прогноз производства удобрений на 2022 год

Ожидается, что показатель превысит 10,9 млн тонн

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Фосагро" немного улучшила прогноз по выпуску удобрений на этот год, ждет роста производства примерно на 5%, до 10,9 млн тонн, заявил глава совета директоров компании Виктор Черепов.

"Набранная динамика выпуска готовой продукции позволяет нам улучшить прогноз по объемам производства по итогам года. Мы ожидаем, что в 2022 году он превысит 10,9 млн тонн - почти 5% роста год к году", - приводятся его слова в сообщении компании по итогам заседания совета директоров.

В июне глава компании Михаил Рыбников говорил ТАСС, что Фосагро" прогнозирует рост производства агрохимической продукции, в том числе удобрений, в 2022 году на 3-4%, до 10,8 млн тонн.

"Фосагро" по итогам 2021 года увеличила выпуск агрохимической продукции на 3% - до 10,5 млн тонн, продажи удобрений выросли на 3% - до 10,26 млн тонн.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Экономическими бенефициарами 43,66% компании являются члены семьи Гурьевых. Помимо этого, 4,82% акций напрямую принадлежат Евгении Гурьевой и еще 20,6% - жене ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко - Татьяне Литвиненко, получившей пакет от супруга в мае.