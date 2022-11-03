Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 318 рублей на акцию

Внеочередное собрание акционеров по дивидендам пройдет 8 декабря в заочной форме

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в 318 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания.

Внеочередное собрание акционеров по дивидендам пройдет 8 декабря 2022 года в заочной форме. В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров рекомендовал установить 19 декабря 2022 года.

Чистая прибыль

Производитель удобрений за 9 месяцев 2022 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 1,9 раза, до 165,5 млрд рублей

Скорректированная чистая прибыль (чистая прибыль без учета курсовых разниц по финансовой деятельности) увеличилась в 1,75 раза, до 150,2 млрд рублей.

Показатель EBITDA "Фосагро" вырос на 53%, до 199,4 млрд рублей. Соотношение чистого долга к скорректированному показатель EBITDA на конец III квартала снизилось до 0,12х против против 0,8х на конец 2021 года.

Выручка компании за 9 месяцев выросла на 57%, до 459,4 млрд рублей за счет роста объемов реализации конечной продукции, повышения средних цен и изменения структуры продаж в пользу высокомаржинальных видов удобрений. Скорректированная EBITDA увеличилась на 69,9%, до 222,5 млрд рублей, рентабельность по EBITDA выросла до 48,4%.

Чистый долг на 30 сентября 2022 года составил 33,9 млрд рублей.

Производственные показатели

"Фосагро" за 9 месяцев 2022 года увеличила выпуск удобрений на 6,7% за счет новых производств, до 8,1 млн тонн.

Продажи минеральных удобрений за 9 месяцев выросли на 6,8% к аналогичному периоду прошлого года и составили более 8,3 млн тонн.

Рост был обеспечен увеличением объемов производства и высоким спросом на удобрения на российском и глобальных рынках, отметила компания.