3 ноября, 17:15

Оверчук обсудил с послом Таджикистана торгово-экономическое сотрудничество

Встреча прошла в преддверии 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с послом Таджикистана в Москве Давлатшохом Гулмахмадзодой вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг на сайте правительства РФ.

"Встреча прошла в преддверии 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, запланированного к проведению в Душанбе в ноябре. Основной темой обсуждения стало торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между странами", - говорится в сообщении. 

Теги:
ТаджикистанРоссияОверчук, Алексей Логвинович
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