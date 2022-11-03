Оверчук обсудил с послом Таджикистана торгово-экономическое сотрудничество

Встреча прошла в преддверии 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с послом Таджикистана в Москве Давлатшохом Гулмахмадзодой вопросы двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг на сайте правительства РФ.

"Встреча прошла в преддверии 18-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, запланированного к проведению в Душанбе в ноябре. Основной темой обсуждения стало торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество между странами", - говорится в сообщении.