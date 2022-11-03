Дорожную карту по закрытию завода "Гидрометаллург" в Нальчике примут в течение 10 дней

Завод специализируется на производстве вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Дорожную карту по закрытию завода "Гидрометаллург" в Кабардино-Балкарии (КБР) утвердят в течение 10 дней. Об этом сообщил в четверг глава республики Казбек Коков в ходе выступления с докладом о социально-экономическом развитии КБР в 2022 году и задачах на 2023 год в парламенте республики.

Завод расположен в городе Нальчике и специализируется на производстве вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата. Ранее Коков сообщал, что предприятие будет закрыто. Также было заявлено, что республика распродает свою часть завода.

"Республика должна быть экологически чистой, благоустроенной и мы для этого сделаем все. Сегодня, в рамках тех обещаний, которые были даны, при проработке вопроса с руководством "Гидромета" ("Гидрометаллурга" - прим. ТАСС) по остановке данного предприятия достигнуты определенные договоренности, в ближайшие 10 дней мы получим дорожную карту по остановке производства. Решение данного вопроса завершится в 2022 году - и завершим работу по остановке данного предприятия", - рассказал Коков.

Он подчеркнул, что проработка вопроса занимает время и при этом нужно учитывать все возникающие проблемы. "Экологический вопрос и пожелания населения мы ставим всегда в приоритет. Но есть и другой вопрос - это порядка 300 человек, которые сегодня работают и получают заработную плату, вопросы рекультивации этой территории. Даю поручение правительству совместно с собственниками предприятия проработать вопрос о переходе работников данного предприятия, при принятии всех решений, на другие места работы, нам это под силу, мы понимаем, куда можем их направить", - добавил Коков.

ОАО "Гидрометаллург" (входит в холдинг ЗАО "Компания "Вольфрам") специализируется на производстве вольфрамового ангидрида и молибденового концентрата. Предприятие было открыто в столице Кабардино-Балкарии в начале 1960-х годов прошлого века. В феврале 2015 года власти КБР подписали соглашение с ЗАО "Компания "Вольфрам", которое предполагало в том числе перенос вредного гидрометаллургического производства за пределы столицы республики. В настоящее время речь идет о переносе данного производства за территорию Кабардино-Балкарии.