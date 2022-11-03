Минсельхоз предложил субсидировать инвестпроекты по переработке плодов, ягод, орехов

В пояснительной записке к соответствующему документу говорится, что вывоз представителями иностранных организаций сырья для заготовки пищевых лесных ресурсов без переработки на территории нашей страны приводит к удорожанию сырья и его дефициту для российских переработчиков

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз предлагает субсидировать инвестиционные проекты в России по переработке дикорастущих плодов, ягод, орехов и грибов. Проект соответствующего постановления правительства подготовлен министерством и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается уточнить определение заемщика, дополнив его организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими инвестиционные проекты по производству и (или) первичной и (или) последующей (промышленной) переработке дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, относящихся к пищевой продукции, а также продукции их переработки", - отмечается в пояснительной записке к документу.

В ней говорится, что вывоз представителями иностранных организаций сырья для заготовки пищевых лесных ресурсов без переработки на территории нашей страны приводит к удорожанию сырья и его дефициту для российских переработчиков, что в свою очередь влечет ограничение объема внутреннего потребления дикорастущих пищевых ресурсов и снижает экспортный потенциал российских производителей такой переработанной продукции.