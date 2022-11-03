"Русал" заявил, что исключение российского алюминия из листинга на LME навредит отрасли

При этом компания не планирует поставлять металл на биржу, так как имеет значительный портфель продаж и заказов, включая и 2023 год

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Возможное исключение российского алюминия из листинга на Лондонской бирже металлов (LME) нанесет ущерб всем отраслям, потребляющим алюминий. Об этом говорится в сообщении компании "Русал", являющейся вторым крупнейшем производителем алюминия в мире.

"Русал" обратил внимание на действия одного из конкурентов, которые реализуются в собственных интересах, который добивается бойкота российского алюминия на Лондонской бирже металлов. Ряд отраслевых ассоциаций публично заявляли, что такой шаг нанесет ущерб отрасли, потребляющей алюминий", - подчеркнули в компании.

При этом "Русал" не планирует поставлять металл на биржу, так как компания имеет значительный портфель продаж и заказов, включая и 2023 год. Доказательства этому были представлены Лондонской бирже металлов в ответ на документ, разосланный участникам рынка.

В компании также уверены, что в случае проверки поставок на биржу, выяснится, что значительная часть продукции произведена не в России. "Русал" считает, что продукты компании, в том числе самый низкоуглеродный алюминий бренда Allow, останутся критически важными в глобальных цепочках поставок как в настоящее время, так и в будущем.

Ранее американская компания Alcoa призвала Лондонскую биржу металлов принять меры, исключив из листинга марки алюминия российского происхождения. В противном случае, по мнению Alcoa, металл, произведенный в РФ, станет доминирующим брендом в складской системе биржи, что повлечет для нее тяжелые последствия.