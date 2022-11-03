"Фосагро" рассчитывает на прохождение выплат по бондам держателям за пределами России

Держатели всех трех выпусков еврооблигаций согласились на разделение потоков платежей между держателями в российской и зарубежных юрисдикциях

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Фосагро" провела три купонные выплаты по облигациям по раздельным платежам для держателей в разных юрисдикциях, рассчитывает на успешное доведение выплат держателям за пределами РФ, сообщила компания.

В частности, держатели всех трех выпусков еврооблигаций согласились на разделение потоков платежей между держателями в российской и зарубежных юрисдикциях. "На настоящий момент уже три купонных выплаты были проведены по схеме раздельных платежей, и компания рассчитывает на успешное прохождение этих выплат через международные клиринговые системы до конечных держателей за пределами РФ", - говорится в сообщении компании.

Ранее "Фосагро" сообщала, что получила разрешение Минфина РФ и выплатила в долларах часть купона по облигациям на $500 млн. До этого компания провела выплаты в рублях держателям облигаций, учет прав которых осуществляют российские депозитарии.