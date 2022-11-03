Белоусов возглавит группу по выработке условий соглашения между кабмином и бизнесом

Первый вице-премьер РФ заявил, что "дорожная карта" должна строиться вокруг перспективной линейки продукции и услуг, которые будут коммерчески привлекательны для частных космических компаний и конкурентоспособны на мировом рынке

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов возглавит рабочую группу для определения параметров и условий типового соглашения между правительством РФ и частным бизнесом, сообщили журналистам в секретариате Белоусова. Такое решение принято в ходе проведенного первым вице-премьером совещания по развитию высокотехнологичного направления "Перспективные космические схемы и сервисы". Как заявил Белоусов, соглашения будут иметь "открытый характер".

На совещании обсуждалось формирование условий для партнерства правительства России и крупнейших частных компаний в области развития космических систем и сервисов, рассказали в секретариате. Также обсуждались структура, ключевые задачи и приоритеты "дорожной карты" развития высокотехнологичного направления "Перспективные космические системы и сервисы".

Мероприятие прошло с участием представителей профильных ведомств, госкорпорации "Роскосмос" и бизнес-сообщества.

По словам Белоусова, "дорожная карта" должна строиться вокруг перспективной линейки продукции и услуг, которые будут коммерчески привлекательны для частных космических компаний и конкурентоспособны на мировом рынке. "Необходимо "отфиксировать" линейку таких продуктов и сервисов до 2030 года", - отметил он.

Кроме того, обсуждались также вопросы финансирования. По мнению Белоусова, здесь должен соблюдаться принцип паритетного софинансирования. Таким образом, чтобы средства госкорпорации и частного бизнеса в рамках соглашений были затрачены в объеме не менее, чем выделяемые бюджетные средства, отметил он.

Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина в части развития сквозных технологий на базе соглашений с крупнейшими компаниями о развитии высокотехнологичных направлений.