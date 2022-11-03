3 ноября, 18:16

Экс-министр развития общин и территорий Украины Чернышов возглавил "Нафтогаз"

Экс-министр развития общин и территорий Украины Чернышов возглавил "Нафтогаз"
Глава "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов
© KODA foto./ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons

Украинское правительство уволило Юрия Витренко с поста главы компании "Нафтогаз Украины" 1 ноября

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов стал главой компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Чернышова назначили новым главой "Нафтогаза", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Верховная рада уволила министра развития общин и территорий Чернышова, за отставку проголосовало 279 народных депутатов.

1 ноября украинское правительство уволило Юрия Витренко с поста главы компании "Нафтогаз Украины". 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
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