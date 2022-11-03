Экс-министр развития общин и территорий Украины Чернышов возглавил "Нафтогаз"

Украинское правительство уволило Юрия Витренко с поста главы компании "Нафтогаз Украины" 1 ноября

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов стал главой компании "Нафтогаз Украины". Об этом сообщил в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

"Чернышова назначили новым главой "Нафтогаза", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее Верховная рада уволила министра развития общин и территорий Чернышова, за отставку проголосовало 279 народных депутатов.

1 ноября украинское правительство уволило Юрия Витренко с поста главы компании "Нафтогаз Украины".