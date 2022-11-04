Еврокомиссар признал, что переход к электромобилям приведет к потере 600 тыс. рабочих мест

В европейском секторе автомобилестроения задействованы 12,7 млн человек, сообщил Тьерри Бретон

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон допустил, что с переходом на производство электрических автомобилей в европейском секторе будет утрачено 600 тыс. рабочих мест. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в интервью газете Corriere della Sera.

"В европейском секторе автомобилестроения задействованы так или иначе 12,7 млн человек, что составляет 6,6% всей занятости в ЕС. Переход к электрическим автомобилям приведет к уничтожению сотен тысяч рабочих мест, 600 тыс. во всем ЕС", - сказал он. Еврокомиссар назвал этот переход самой крупной "индустриальной трансформацией" в ЕС с отказом от продажи автомобилей на бензине и дизельном топливе с 2035 года.

Бретон рассказал о планах учредить специальную комиссию в составе представителей индустрии, профсоюзов, потребителей и производителей электричества для обсуждения практических вопросов, таких как создание общественных точек зарядки. "К 2030 году нам понадобятся 6,8 млн точек подзарядки. Сейчас их насчитывается 350 тыс., 70% из которых во Франции, Германии и Нидерландах", - сказал еврокомиссар. Данная комиссия также займется вопросами обеспечения ресурсов для производства батарей и перепрофилирования рабочих мест, а также доступности электромобилей для потребителей. Он полагает, что для осуществления эффективного перехода к электрическим автомобилям, пока не доступным большинству жителей ЕС, необходимо создать специальный фонд к 2026 году. По его оценкам, к 2050 году 20% используемых автомобилей будут на двигателях внутреннего сгорания. 9 ноября он намерен предложить норму "Евро 7" с целью ужесточения экологических требований к автомобильным выбросам и улучшения качества воздуха.