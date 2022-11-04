В арктических регионах Дальнего Востока завершилась топливная навигация

Завоз грузов и продуктов на Чукотку продолжается

ТАСС, 4 ноября. Танкер "Андрей Первозванный" привез в город Певек на Чукотке последнюю в этом году партию дизельного топлива, завершив тем самым топливную навигацию в арктических регионах Дальнего Востока. Об этом ТАСС сообщила и. о. начальника департамента промышленной политики Чукотского АО Олеся Кузьмичева.

"Погода позволила танкеру "Андрей Первозванный" подойти в Певек, он привез в самый северный город России 18 тыс. тонн дизельного топлива. На этом северный завоз топлива в Чукотский АО закрыт, доставлено 100% запланированного объема дизельного топлива, бензина, угля и авиакеросина ТС-1. Все доставлено в соответствии с графиком, без задержек", - сказала Кузьмичева.

Она напомнила, что 1 ноября в округ завезли последнюю в этом году партию угля - более 295 тыс. тонн. Также в регион доставили 5,7 тыс. тонн бензина, около 28 тыс. тонн авиационного топлива ТС-1 и почти 150 тыс. тонн дизтоплива. Потребности предприятий ЖКХ и жителей округа в топливе закрыты в полном объеме.

В пресс-службе правительства округа уточнили, что завоз грузов и продуктов на Чукотку все еще продолжается. Ориентировочно, он завершится к середине ноября. По предварительным данным, на территорию округа завезли более 250 тыс. тонн груза без учета топливной навигации - это в два раза больше по сравнению с предыдущим годом.

Отличительной чертой навигации этого года стало то, что все суда приходили в округ полностью загруженные. Также в навигации были задействованы суда с большей вместимостью, что позволило завести больше груза при меньшем количестве судозаходов, по сравнению с 2021 годом. Ледовая обстановка в акваториях позволяет завершить навигацию в плановый период.

Завоз в Якутию

В конце октября в другой арктический региона Дальнего Востока - Республику Саха (Якутия), водным транспортом доставили все запланированные по северному завозу грузы - 1 млн 290 тыс. тонн продовольствия и товаров, что на 14 тыс. тонн выше плана. Также в регионе завершена арктическая навигация.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству к марту 2023 года разработать и внести в Госдуму законопроект о едином координаторе северного завоза. Кабмин также должен представить предложения по поводу определения единого морского оператора, обеспечивающего северный завоз с использованием судов ледокольного флота на трассах Северного морского пути. Кроме того, глава государства поручил продумать субсидирование кредитов, привлекаемых для северного завоза.