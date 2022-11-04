На Филиппинах инфляция достигла максимального с декабря 2008 года уровня

Как сообщило Статистическое управление республики, индекс потребительских цен вырос с 6,9% в сентябре до 7,7%

БАНГКОК, 4 ноября. /ТАСС/. Инфляция на Филиппинах в октябре ускорилась на фоне повышения цен на продукты питания, включая овощи и мясо. Как в пятницу сообщило Статистическое управление республики, индекс потребительских цен вырос с 6,9% в сентябре до 7,7%.

Это самый высокий показатель с декабря 2008 года, когда во время мирового финансового кризиса он достиг 7,8%, напоминает медиагруппа ABS-CBN. Октябрьский показатель находится в пределах прогнозируемых центробанком ожиданий - от 7,1 до 7,9%. Вместе с тем средняя инфляция с января по октябрь сейчас составляет 5,4%. Согласно оценкам правительства, инфляция, вероятно, останется высокой и превысит до конца года целевой показатель в 2-4%.

Кроме того, недавние удары стихии могут подтолкнут инфляцию в ближайшие месяцы после того, как урожаю был нанесен ущерб. "Я не думаю, что мы еще достигли пика, потому что мы только что столкнулись с крупным тайфуном, который затронул страну", - считает заведующий кафедрой экономики в Университете Атенео де Манила Элвин Анг. Тропический шторм "Налджи", обрушившийся в конце октября на Филиппины, нанес ущерб сельскому хозяйству в размере 2,74 млрд песо ($46,79 млн).

Национальное управление по экономике и развитию заявило о необходимости поддержки уязвимых семей и производственного сектора. "Пришло время усилить поддержку сельскохозяйственного сектора не только в целях восстановления после стихийных бедствий, но, что более важно, за счет превентивных мер, - уверен глава ведомства Арсенио Балисакан. - Мы хотели бы заверить общественность в том, что правительство внимательно следит за инфляцией и возможным инфляционным давлением". "Мы продолжаем расставлять приоритеты и активно решать эти вопросы, оказывая немедленную помощь и обеспечивая своевременный импорт для увеличения внутреннего производства продуктов питания, одновременно повышая устойчивость семей, сообществ и экономики", - добавил он.