Золотовалютные резервы Белоруссии за октябрь выросли до $7,58 млрд

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Золотовалютные резервы Белоруссии (ЗВР) за октябрь увеличились на 1,1%, и на 1 ноября, по предварительным данным, составили $7 589,8 млн. Об этом в пятницу сообщается на сайте Национального банка Белоруссии (НББ).
По данным НББ, за октябрь золотовалютные резервы страны выросли на $86,5 млн (или на 1,1%) после роста в сентябре на $39,2 млн.
Ранее регулятор отмечал, что с августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов будет публиковаться без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение.