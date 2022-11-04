4 ноября, 07:37

Золотовалютные резервы Белоруссии за октябрь выросли до $7,58 млрд

По данным Национального банка страны, этот показатель увеличился на 1,1%

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Золотовалютные резервы Белоруссии (ЗВР) за октябрь увеличились на 1,1%, и на 1 ноября, по предварительным данным, составили $7 589,8 млн. Об этом в пятницу сообщается на сайте Национального банка Белоруссии (НББ).

По данным НББ, за октябрь золотовалютные резервы страны выросли на $86,5 млн (или на 1,1%) после роста в сентябре на $39,2 млн.

Ранее регулятор отмечал, что с августа 2022 года информация об объеме международных резервных активов будет публиковаться без детализации их структуры, а также указания факторов, повлиявших на их изменение. 

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Белоруссия
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