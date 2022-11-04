СМИ: японские компании намерены сохранить участие в "Сахалине-1"

Токио считает проект крайне важным для энергобезопасности страны, сообщает телеканал NHK

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Японские компании, являющиеся участниками консорциума Sodeco с долей в 30% в "Сахалине-1", намерены сохранить свое участие в проекте после решения Москвы о его переводе в российскую юрисдикцию. Об этом со ссылкой на компании сообщил в пятницу телеканал NHK.

Ранее о намерении правительства, которое также является акционером Sodeco, сохранить участие в проекте заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура.

Как неоднократно заявляли в Токио, Япония считает проект "Сахалин-1", как и проект "Сахалин-2", где ранее после аналогичного решения Москвы свои доли сохранили компании Mitsui и Mitsubishi, крайне важным для своей энергобезопасности.

Японский консорциум Sodeco имеет в проекте долю 30%. Главным акционером Sodeco, членами которого являются частные компании Japex, ITOCHU, Marubeni, Inpex, выступает правительство Японии. До 95% нефти в Японию сейчас поступает с Ближнего Востока. Вместе с тем, с "Сахалина-1" в настоящее время Япония нефть не импортирует. Тем не менее, проект считается важным с точки зрения потенциальной возможности диверсификации поставок.

Президент РФ Владимир Путин 7 октября подписал указ о создании нового российского оператора "Сахалин-1", который получит все имущество проекта. Его иностранные участники должны в течение месяца представить правительству РФ уведомления о согласии принять в собственность доли в уставном капитале "Сахалина-1" в соответствии с их прежней схемой распределения.

Доля прежнего оператора проекта Exxon Neftegaz, дочерней компании американской корпорации ExxonMobil составляла 30%. В марте он заявил о решении выйти из "Сахалина-1" на фоне событий вокруг Украины. В "Сахалине-1" участвуют также "Роснефть" (20%), Sodeco (30%), индийская ONGC Videsh (20%).