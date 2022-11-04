Токаев: атомная энергия должна использоваться исключительно во благо мирной жизни

Президент Казахстана отметил, что в тесном сотрудничестве с ООН республика решительно выступает за сохранение ключевых принципов Договора о нераспространении ядерного оружия

АСТАНА, 4 ноября. /ТАСС/. Энергия атома должна использоваться только во благо мирной жизни, а не в качестве разрушительного оружия. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных диппредставительств, аккредитованных в республике.

"Наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа упоминаний о применении ядерного оружия. Следует помнить, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия", - сказал Токаев, слова которого приводит пресс-служба президента Казахстана в пятницу.

Токаев отметил, что в тесном сотрудничестве с ООН Казахстан решительно выступает за сохранение ключевых принципов Договора о нераспространении ядерного оружия.