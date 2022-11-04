На фондовых биржах Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга выросли котировки

Сильнее всего подорожали акции компаний, которые заняты в сферах потребления, энергетики и промышленности

ШАНХАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Значительным ростом основных индексов завершились в пятницу торги на фондовых биржах материкового Китая на фоне позитивной динамики в секторе потребления и зеленой энергетики. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайтах площадок в Шанхае и Шэньчжэне.

Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, к концу торгов поднялся на 2,43%, до отметки 3 070,80. Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на этой фондовой площадке ("голубые фишки"), подскочил на 3,39%, а индекс высокотехнологичной площадки Star Market вырос на 2,37%.

В положительной зоне оказались все основные отраслевые индексы. Сильнее всего подорожали акции компаний, которые заняты в сферах потребления, энергетики и промышленности. Котировки ценных бумаг ведущего китайского производителя электромобилей BYD выросли на 4,1%, а крупнейшего в мире производителя аккумуляторов CATL - на 3,8%.

Торги на фондовой бирже в Шэньчжэне завершились еще большим ростом котировок. Ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" поднялся на 3,20%, до 11 187,43. Отражающий курсы акций наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI300 вырос на 3,27%.

На этой неделе на биржах материкового Китая преобладала разнонаправленная динамика. Инвесторы позитивно реагировали на оживление потребительской активности в преддверии распродаж по случаю Всемирного дня шоппинга (11 ноября). Предварительные распродажи в КНР уже начались и демонстрируют стабильный рост. Спад в начале недели был связан с невысокими показателями по индексу PMI производственного сектора Китая в октябре.

Позитивная динамика в пятницу отмечена и на фондовой бирже в Гонконге. Индекс Hang Seng ближе к завершению торгов подскочил на более чем 5,6%. Сводный индекс Hang Seng Tech, отражающий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, прибавил 7,3%.