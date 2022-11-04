Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Škoda Auto и некоторых других компаний Запада

Документ продлевает действие постановления правительства от 23 апреля 2021 года

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Совет министров (правительство) Белоруссии принял решение продлить запрет на ввоз и реализацию продукции группы Škoda Auto и компаний ряда стран, которые ввели санкции в отношении юридических и физических лиц республики. Данное постановление, принятое 3 ноября, зарегистрировано в пятницу в белорусском реестре правовых актов.

Документ продлевает действие постановления правительства от 23 апреля 2021 года. Тогда в перечень запрещенных товаров были внесены товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (владеет торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast).

Действие постановления от 23 апреля 2021 года ранее продлевалось в ноябре того же года и в мае нынешнего года.

Перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Белоруссии, установлен "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа". Документ принят на основании указа президента Александра Лукашенко о запрете на ввоз и реализацию товаров, страной происхождения которых является государство или объединение государств, которые ввели специальные меры в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц или присоединились к подобным мерам иных государств или их объединений.