Польша попросила Еврокомиссию прекратить штрафовать ее по €1 млн в день

Представитель правительства республики по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк отметил, что представлены аргументы, "указывающие на новые правовые обстоятельства"

ВАРШАВА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Польши направили в Еврокомиссию (ЕК) заявление с просьбой о прекращении начисления штрафов Суда Европейского союза в Люксембурге в размере €1 млн в день. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала Polsat представитель правительства республики по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк.

"Заявление с богатой аргументацией, указывающей на новые правовые обстоятельства, было подано нами вчера", - сказал он. "Будем ждать ответа от Еврокомиссии", - добавил представитель правительства.

В конце октября прошлого года суд в Люксембурге обязал Польшу выплачивать ЕК штраф в размере €1 млн в день за то, что республика не приостановила по требованию судебной инстанции действие правовых норм о функционировании дисциплинарной палаты Верховного суда. Летом после критики Брюсселя палата была упразднена, однако штрафы продолжают начисляться. За это время Польша лишилась более 700 млн злотых ($145 млн).

В сентябре прошлого года суд ЕС решил, что Польша должна выплачивать Еврокомиссии по €500 тыс. в день за отказ приостановить добычу угля на шахте "Туров". Тогда в суд на Варшаву подала Прага из-за вреда экологии. В начале февраля стороны договорились, иск был отозван. Несмотря на это, ЕК лишила Польшу части ассигнований из бюджета ЕС в счет погашения задолженности. Как передавал телеканал TVN24, эта сумма составила €68,5 млн.