Правительство РФ выделило средства на поддержку 1,5 тыс. туристических организаций в Крыму

В регионе планируется сохранить уровень занятости в туриндустрии не ниже 80%

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство России приняло распоряжение о выделении бюджетных средств на поддержку не менее 1,5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей в туристической сфере Крыма, работающих в условиях санкций, об этом сообщается в пятницу на официальном сайте кабмина.

"О выделении Минэкономразвития России в 2022 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам Республики Крым и г. Севастополя в целях государственной поддержки не менее 1 500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении ими деятельности в условиях геополитического и санкционного давления", - говорится в сообщении.

Решение направили "на сохранение уровня занятости работников туристской индустрии Республики Крым и Севастополя, снижение которого вызвано геополитическим и санкционным давлением".

2 ноября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на заседании кабмина, что на поддержку туристического бизнеса в Крыму и Севастополе направят свыше 1,6 млрд рублей. По словам главы правительства, единовременную выплату смогут получить организации в сфере туризма при условии, что в течение шести месяцев с 1 октября 2022-го до начала апреля 2023 года будет сохранена занятость на уровне не ниже 80%.