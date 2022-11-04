В ФАО рассказали о причинах роста цен на пшеницу

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН отметили, что стоимость выросла в том числе из-за неопределенности по поводу зерновой сделки

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Мировые цены на продовольственные товары после достижения весной рекордно высокого уровня в октябре были в целом стабильными, при этом рост цен на зерновые был компенсирован снижением котировок на другие основные продукты питания. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, в октябре составил 135,9 пункта, что незначительно ниже уровня сентября, но на 2% выше, чем в октябре 2021 года.

Индекс цен на зерновые ФАО вырос за месяц на 3%. Отмечается, что "мировые цены на пшеницу выросли на 3,2%, в основном на фоне неопределенности в отношении Черноморской зерновой инициативы, а также пересмотра в сторону понижения предложения в США". Международные цены на фуражное зерно выросли на 3,5% по сравнению с сентябрем, а цены на кукурузу возросли "еще больше из-за снижения перспектив производства в США и ЕС", условий посадки в Аргентине и "неопределенности в отношении экспорта из Украины".

Показатель индекса цен на растительное масло ФАО снизился на 1,6% и оказался почти на 20% ниже уровня прошлого года. Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 1,7%, на мясо - на 1,4%, на сахар - на 0,6%.

По мнению ведущего экономиста ФАО Максимо Тореро, неопределенность на рынке зерновых связана с ситуацией с удобрениями. Он указывал, что нехватка удобрений может негативно сказаться на мировом производстве пшеницы и других зерновых. Тореро также пояснял, что на производстве удобрений в свою очередь сказывается энергетический кризис, ведущий к их удорожанию, и, следовательно, снижению доступности для хозяйств в бедных странах.

29 октября Минобороны РФ сообщило, что из-за террористического акта, совершенного "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов". 2 ноября российское оборонное ведомство сообщило, что РФ возвращается к участию в зерновой сделке, получив письменные гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против Москвы. Срок действия договоренностей по экспорту зерна с Украины истекает 19 ноября.