На ликвидацию химического загрязнения в Иркутской области выделили более 4 млрд рублей

Угрозы утечки ядохимикатов нет

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Правительство России приняло распоряжение о выделение Минприроды более 4 млрд рублей на ликвидацию очага химического загрязнения в Иркутской области, оставшегося после закрытия комбината "Усольехимпром". Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина.

"Проект распоряжения направлен на выделение из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории городского округа г. Усолье-Сибирское Иркутской области. <…> Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

На промплощадке бывшего комбината уже завершился комплекс первоочередных мероприятий по ликвидации загрязнения. Снята угроза утечки ядохимикатов. По информации Федерального экологического оператора, демонтировали 186 зданий из 204, эти работы идут с опережением графика и будут завершены к концу ноября. Более 4 млрд рублей направляются на демонтаж заводских сооружений и емкостей с накопленными отходами.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На площадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Там также оставались емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. По поручению президента России в августе 2020 года начаты работы по рекультивации промплощадки. Этим занимаются Росатом и федеральный экологический оператор. Для переработки отходов на промплощадке построят экотехнопарк "Восток".