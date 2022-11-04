Путин утвердил ратификацию договора стран СНГ о борьбе с отмыванием преступных доходов

Как поясняется в аннотации к закону, договором определяются основные направления и формы сотрудничества, регламентируется порядок обмена информацией, регулируются вопросы розыска и конфискации доходов, полученных преступным путем, орудий преступлений, средств, предназначенных для финансирования терроризма

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между странами - участницами СНГ о противодействии легализации доходов, полученных преступных путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Документ опубликован в пятницу.

Договор был подписан 15 октября прошлого года, он направлен на совершенствование взаимодействия подразделений финансовой разведки, правоохранительных органов стран СНГ при борьбе с указанными преступлениями.

Как поясняется в аннотации к закону, опубликованной на сайте Совфеда, договором определяются основные направления и формы сотрудничества, регламентируется порядок обмена информацией, регулируются вопросы розыска и конфискации доходов, полученных преступным путем, орудий преступлений, средств, предназначенных для финансирования терроризма.

"Ратификация договора отвечает интересам РФ, позволит повысить эффективность борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом", - подчеркивается в аннотации.