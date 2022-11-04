В ФРГ "проверят все опции" относительно будущего инфраструктуры Nord Stream

Глава Федерального сетевого агентства германии Клаус Мюллер отметил, что "читал самые разные вещи о коррозионных повреждениях, стабильности конструкций и прочем"

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Германия проверяет все возможности относительно будущего инфраструктуры Nord Stream, заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в опубликованном в пятницу интервью в журнале Der Spiegel, не приводя никаких подробностей.

"Я читал самые разные вещи о коррозионных повреждениях, стабильности [конструкций] и прочем. Проверяются все опции", - ответил он на вопрос, собирается ли ФРГ объявлять данную инфраструктуру своей.

Nord Stream AG сообщила о произошедших 26 сентября "беспрецедентных разрушениях" "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке". Позднее шведские сейсмологи уточнили, что они зарегистрировали два взрыва, произошедших на маршрутах залегания труб. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен классифицировала данные инциденты как диверсию. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе, который "фактически приступил к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры". При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что попытки России принять участие в расследовании диверсии натыкаются на стену нежелания докопаться до истины.

По "Северному потоку - 2" газ в Германию не поступал, так как власти ФРГ не выдали сертификацию на обслуживание объекта.