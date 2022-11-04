4 ноября, 11:17

Арендодатель авиации КНР подписал соглашение о покупке 140 самолетов Airbus на $17 млрд

Большую часть покупки составляют модели A320

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китайский авиационный арендодатель China Aviation Supplies Holding Company в пятницу подписал рамочное соглашение с компанией Airbus о покупке 140 самолетов. Об этом говорится на странице холдинга в социальной сети WeChat.

Как уточняется в заявлении, стоимость заказа составляет $17 млрд. Заключение договоренностей приурочили к визиту канцлера ФРГ Олафа Шольца в КНР.

CASC планирует приобрести у Airbus 132 воздушных судна A320 и восемь штук A350. "В связи с поэтапным восстановлением рынка авиаперевозок КНР в будущем мы ожидаем его динамичный и устойчивый рост. Эта партия самолетов приобретена с учетом тенденций развития рынка, чтобы удовлетворить спрос компаний на авиаперевозчики", - прокомментировал холдинг. 

Теги:
Китай
© Информационное агентство ТАСС
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