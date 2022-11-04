Кабмин получил полномочия по определению порядка создания систем оповещения

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями по определению порядка создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, федеральные органы исполнительной власти создают, реконструируют и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны и системы оповещения населения в районах размещения ряда объектов, производств и сооружений. В частности, речь идет об организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности (к ним в том числе относятся объекты, представляющие опасность в части выбросов газов и химических веществ), об особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой и высокой опасности.

Кроме того, закон "О гражданской обороне" был дополнен понятиями "оповещение населения" и "системы оповещения населения". Так, оповещением населения считается "доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера".

В свою очередь под системами оповещения населения определяется совокупность технических средств, предназначенных для приема, обработки и передачи в автоматизированном или автоматическом режимах сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.