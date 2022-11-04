Путин утвердил ратификацию протокола, исключающего угрозу дефицита медизделий в ЕАЭС

Документ также направлен на постепенный переход к регистрации медизделий в соответствии с правом объединения

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению о правилах обращения медицинских изделий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Протокол был подписан 30 декабря прошлого года. Как поясняется на сайте Совфеда, он направлен на формирование общего рынка медицинских изделий, исключающего угрозу возникновения их дефицита в ЕАЭС, а также на постепенный переход к регистрации медизделий в соответствии с правом объединения.

Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении странами ЕАЭС всех необходимых для этого процедур.