Путин подписал закон о льготной уплате налога с процентов вкладчиками банков-банкротов

Новые правила налогообложения процентных доходов будут применяться с 1 января 2023 года

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Вкладчики банков-банкротов получили дополнительную защиту. Закон, направленный на обеспечение справедливого учета процентных доходов физических лиц и исчисление НДФЛ, подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Как пояснял ранее инициатор принятия закона, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник, документ направлен на дополнительную защиту вкладчиков банков-банкротов, он призван не допустить ситуации, когда при отзыве Банком России лицензии у кредитной организации налог на процентный доход от банковских вкладов вкладчик должен уплатить до реального получения суммы возмещения в виде начисленного по вкладам процентного дохода.

С 1 января 2021 года вступила в действие норма Налогового кодекса, обязывающая банки представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения информацию в электронной форме о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физического лица, получавшего такие выплаты в течение налогового периода. Исключение при этом составляют проценты, выплаченные по вкладам в валюте РФ, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу. Новые правила налогообложения процентных доходов будут применяться с 1 января 2023 года и действовать в отношении доходов, полученных начиная с налогового периода 2023 года.