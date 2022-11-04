Объем сделок по валютному хеджированию на Хайнане в январе - сентябре превысил $1,12 млрд

Государственное управление валютного контроля КНР сообщило, что это на 42,15% больше, чем за три квартала 2021 года

ХАЙКОУ /Китай/, 4 ноября. /ТАСС/. Зарегистрированные на Хайнане компании за январь - сентябрь заключили сделки по хеджированию валютных рисков на сумму $1,12 млрд. Как сообщило Государственное управление валютного контроля КНР, это на 42,15% больше, чем за три квартала 2021 года.

Валютное хеджирование - это продажа или покупка иностранной валюты для фиксирования текущей стоимости средств. Соответствующие сделки осуществляются для защиты бизнеса от неблагоприятных колебаний курсов. В итоге предприятие перекладывает собственные риски на банк.

По данным управления, указанная мера позволила коммерческим организациям Хайнаня существенно снизить риски, обусловленные возрастающей нестабильностью на валютных рынках. Прежде всего речь идет о взаиморасчетах предприятий, инвестирующих в зарубежные проекты, и долговых обязательствах компаний, деятельность которых тесно связана с экспортом.

Как сообщила газета "Хайнань жибао", за последние два года провинция существенно оптимизировала финансовые механизмы, позволяющие минимизировать риски для инвесторов и экспортеров. По сведениям издания, валютным хеджированием на острове занимается целый ряд китайских коммерческих банков, оформляющих соответствующие сделки в режиме онлайн. Таким образом, предприниматели могут в любой удобный для них момент фиксировать стоимость своих средств.