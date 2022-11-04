Безработица в США в октябре увеличилась до 3,7%

По данным Министерства труда, число безработных выросло на 306 тыс. и составило 6,1 млн человек

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Соединенных Штатах увеличился в октябре до 3,7%. Такие данные обнародовало в пятницу Министерство труда США.

"Уровень безработицы увеличился в октябре [по сравнению с сентябрем] на 0,2 процентного пункта до 3,7%, число безработных выросло на 306 тыс. и составило 6,1 млн человек. С марта уровень безработицы находится в узком диапазоне от 3,5% до 3,7%", - отмечает ведомство.

Согласно статистике, в прошлом месяце в американской экономике была создана 261 тысяча новых рабочих мест.