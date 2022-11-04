4 ноября, 14:11

Строительство мусоросортировочных комплексов в Свердловской области превысит 2 млрд рублей

В регионе планируется построить и запустить до 2028 года 12 мусоросортировочных комплексов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. На строительство мусоросортировочных комплексов (МСК) в Свердловской области планируется направить около 2 млрд рублей. Об этом сообщили в ответ на запрос ТАСС в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Объем инвестиций на реализацию инвестиционных проектов по созданию МСК составляет около 2 млрд рублей. Обсуждается вопрос о возможности участия в реализации проектов публично-правовой компании "Российский экологический оператор", - говорится в ответе на запрос.

По данным министерства, в регионе планируется построить и запустить до 2028 года 12 мусоросортировочных комплексов.

Ранее замминистра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов сообщал, что по нацпроекту "Экология" доля твердых коммунальных отходов, поступающих на обработку, к 2030 году должна составить 100%. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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