Франция обязалась выделять развивающимся странами €6 млрд ежегодно на защиту климата

Нидерланды намерены расходовать на эти цели около €1,8 млрд в те же сроки

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Франция намерена предоставлять развивающимся странам €6 млрд ежегодно для борьбы с изменением климата. Об этом говорится в опубликованном в пятницу совместном заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона, президента Сенегала, председателя Африканского союза Маки Саля и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

"Франция берет на себя обязательство выделять €6 млрд ежегодно для поддержки мер по защите климата в развивающихся странах до 2025 года", - отмечается в заявлении. Нидерланды намерены расходовать на эти цели около €1,8 млрд в те же сроки.

"Наша планета затронута климатическими изменениями, однако Африка наиболее уязвима на фоне этого мирового кризиса. Все негативные моменты глобального потепления усиливаются в Африке", - отмечается в заявлении.

"27-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) является для всех стран прекрасной возможностью оказать поддержку Африке, чтобы помочь ей противостоять последствиям изменений климата и двигаться по пути устойчивого развития", - указывается в заявлении.

6-18 ноября Шарм-эш-Шейх принимает 27-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В качестве председателя СОР-27 Египет при содействии региональных комитетов всемирной организации провел в этом году несколько круглых столов: 2-4 августа - в Эфиопии, 25 августа - в Таиланде, 1-2 сентября - в Чили, 20 сентября - в Швейцарии. Итоги этих консультаций, как ожидается, будут объявлены на конференции в Шарм-эш-Шейхе.