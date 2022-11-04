СМИ: Twitter проводит массовые увольнения в Индии

Телеканал NDTV сообщил, что уволены более 50% сотрудников компании в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноября. /ТАСС/. Американская компания Twitter санкционировала в пятницу массовые увольнения сотрудников своих представительств в Индии. Как сообщил в пятницу телеканал NDTV со ссылкой на источники, увольнения являются частью реструктуризации, которую проводит новый владелец Twitter Илон Маск.

По данным источников телеканала, сокращения коснулись всех подразделений Twitter India - инженеров, отделов маркетинга, коммуникаций, продаж и т. д. В целом более 50% сотрудников компании в Индии уволены.

В Twitter India пока не прокомментировали публикацию и не ответили на запрос телеканала.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Согласно документам, размещенным 31 октября в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), предприниматель собирается распустить совет директоров компании. Сразу после покупки он уволил членов руководства компании. Позже агентство Bloomberg сообщило, что предприниматель планирует сократить штат практически вдвое.