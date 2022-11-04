Бжания поручил Минэкономики провести переговоры с РФ о поставках электроэнергии в Абхазию

Как отметил президент, "в последние дни население республики часто остается без электричества, и это вызывает закономерные вопросы"

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания в пятницу лично проинспектировал ход работ по ликвидации последствий аварии на воздушной линии "Ачгуара-220" в селе Бедиа на востоке республики. Он поручил Министерству экономики провести переговоры с Министерством энергетики РФ о поставках электроэнергии в республику на время ремонта. Об этом сообщила пресс-служба президента Абхазии.

Утром 1 ноября на линии "Ачгуара", по которой свет поступает в Ткуарчалский, Гагрский, Гудаутский, Сухумский районы и часть Сухума, произошла авария. Специалисты занимались ее устранением до 20:00 мск 3 ноября. Все это время часть республики жила в условиях ограничений, в четверг света не было более десяти часов. В пятницу с наступлением светлого времени суток работы продолжились, задействованы все соответствующие службы "Черноморэнерго".

"На месте проведения ремонтных работ в селе Бедиа находились вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и и. о. РУП "Черноморэнерго" Зураб Багапш. <…> Бжания поручил Озган провести переговоры с Министерством энергетики РФ о новом перетоке для обеспечения населения электроэнергией и ежедневно докладывать о ходе проводимых работ", - говорится в сообщении.

Как отметил президент, "в последние дни население республики часто остается без электричества, и это вызывает закономерные вопросы". "Почему сложилась такая ситуация и какие меры предпринимаются для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию? В настоящее время линия нагружена на 90%", - приводятся слова Бжании.

Озган отметила, что была проработана возможность обеспечения поставок электроэнергии из РФ для проведения капитального ремонта ВЛ "Ачгуара" с 1 октября по 15 ноября, но "по объективным, не зависящим от абхазской стороны обстоятельствам было введено ограничение по времени поставок до 1 ноября". По словам вице-премьера, министра экономики, за месяц из 32 километров было заменено 24 километра провода, осталось заменить еще 8 км. Кроме того, фактически не оставалось времени на полноценное тестирование уже проведенных работ, и отремонтированные линии запускали в экстренном режиме. В результате возникли серьезные проблемы с подачей электроэнергии.