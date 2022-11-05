В Китае сообщили о преодолении тенденции к сокращению грузооборота в портах

По информации Министерства транспорта КНР, в январе - сентябре он вырос до 11,55 млрд тонн

ПЕКИН, 5 ноября. /ТАСС/. Китай преодолел наметившуюся во втором квартале тенденцию к сокращению грузоперевозок в портах. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Министерства транспорта КНР.

В январе - сентябре, сообщает ведомство, грузооборот в портах Китая вырос на 0,1% в годовом исчислении до 11,55 млрд тонн. Согласно данным, грузооборот во внешней торговле достиг 3,42 млрд тонн.

Грузооборот в портах Китая вырос на 1,8% в годовом исчислении в третьем квартале, обратив вспять сокращение на 2,9% во втором квартале, указывается в сообщении.

Контейнерные перевозки в портах Китая продолжили стабильный рост в течение первых трех кварталов 2022 года, свидетельствуют данные министерства транспорта. Согласно этим данным, за указанный период в портах страны было обработано около 219,33 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот рост сохранил тенденцию к расширению в течение первых восьми месяцев года, когда объем контейнеров, обработанных в портах Китая, вырос на 4,1% по сравнению с прошлым годом.