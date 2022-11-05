СМИ: Китай и Саудовская Аравия предоставят $13 млрд для поддержки экономики Пакистана

По информации газеты News, это позволит снизить нагрузку на экономику исламской республики

ИСЛАМАБАД, 5 ноября. /ТАСС/. Китай и Саудовская Аравия дополнительно предоставят Пакистану $13 млрд для поддержки экономики исламской республики в 2022-2023 финансовом году. Об этом в субботу сообщила газета News со ссылкой на министра финансов и доходов Пакистана Исхака Дара.

По его словам, премьер-министр Шахбаз Шариф в ходе визитов в Китай и Саудовскую Аравию получил гарантии от властей обеих стран о том, "что они позаботятся о финансовых потребностях Пакистана до июня 2023 года". Согласно изданию, планируемые к предоставлению Исламабаду финансовые пакеты включают дополнительное выделение средств в размере $13 млрд, а также пролонгацию депозитов по суверенным кредитам и отсрочку платежей для исламской республики по государственным и коммерческим займам. При этом $8,8 млрд выделит Пекин и $4,2 млрд - Эр-Рияд.

Как отмечает News, получение дополнительных финансовых средств позволит снизить нагрузку на экономику исламской республики, испытывающую в том числе потребность в укреплении валютных резервов страны, которые на данный момент составляют $8,9 млрд.