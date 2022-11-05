Столтенберг: риски закрытия зернового коридора из-за ситуации на Украине сохраняются

Генсек НАТО назвал зерновую сделку чрезвычайно важной

АНКАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Риски повторного закрытия морского гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции из украинских портов из-за ситуации на Украине сохраняются. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Habertürk.

"Пока продолжается война такие риски сохраняются. Для борьбы с голодом необходимо доставлять на мировые рынки зерно с Украины. Зерновая сделка в этом отношении чрезвычайно важна. Но и войну следует прекращать", - сказал Столтенберг.

Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.

Как заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва удовлетворена тем, что при содействии Анкары Украина подписала такие гарантии безопасности, однако по-прежнему не видит результата по второй части пакета договоренностей, касающейся снятия препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна.