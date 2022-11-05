В Киеве и семи областях Украины начались аварийные отключения электричества

В компании "Укрэнерго" вновь призвали граждан экономить электроэнергию

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Аварийные отключения электричества вводятся в субботу днем для Киева и семи областей Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"К сожалению, графиков почасовых отключений для поддержания стабильной работы энергосистемы недостаточно. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден объявить операторам распределительных сетей объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено", - говорится в сообщении компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В компании пояснили, что это связано с большим потреблением электричества, и вновь призвали граждан экономить электроэнергию. Утром в субботу "Укрэнерго" объявили о введении графиков почасовых отключений для Киева и семи областей.

Отключения электричества происходят на Украине ежедневно. Власти просят жителей не включать энергоемкие приборы в пиковые часы.