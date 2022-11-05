На Запорожье сообщили, что котельные в регионе почти готовы к отопительному сезону

При этом, по словам главы правительства региона Антона Кольцова, в области есть несколько точек, где ситуация с отоплением сложная

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Готовность котельных в Запорожской области к отопительному сезону составляет 91%. Об этом сообщил в субботу журналистам глава правительства региона Антон Кольцов в ходе рабочей поездки в поселок Акимовка, расположенный недалеко от Мелитополя.

"Сегодня общий процент готовности котельного оборудования - у нас 668 котельных - 91%. Подача тепла в многоквартирные дома, жилой сектор индивидуальный и, безусловно, социальные объекты - это первый приоритет", - сказал он.

По словам Кольцова, в области есть несколько точек, где ситуация с отоплением сложная.

"Здесь (в Акимовке - прим. ТАСС) было под вопросом отопление больничного комплекс. Котлы, которые устанавливал частник, он срезал еще весной. Принято решение по установке блочно-модульной котельной, в течение двух-трех дней мы подадим тепло в больничный комплекс", - заверил он. Такая же ситуации сложилась с обеспечением теплом местной школы, где сейчас монтируют модульную котельную на дизельном топливе.

Как уточнила министр строительства архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлия Губанова, котельные были поставлены в рамках соглашения о сотрудничестве между Запорожской областью и Фондом развития территорий. "Это наш российский производитель, котельная состоит из двух контейнеров. Здесь были установлены твердотопливные котлы, когда началась СВО собственник демонтировал оборудование. В планах - при реконструкции котельной подвести сюда газ, поставить газовые котлы. Модульные котлы - это временное решение", - сказала она.

В среду врио губернатора области Евгений Балицкий сообщал о запуске системы отопления в Энергодаре. По его словам, тепло должно прийти в дома в течение шести-восьми дней. До этого он сообщал, что отопительный сезон в Запорожье идет по плану. Параллельно в регионе продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.