Капитальный ремонт трассы Мелитополь - Бердянск завершат до конца года

Всего приведут в порядок свыше 100 км дороги

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт более 100 км дороги, соединяющей города Мелитополь и Бердянск, завершат до конца 2022 года. Об этом сообщил в субботу глава правительства Запорожской области Антон Кольцов в ходе рабочей поездки в поселок Акимовка.

"Всего мы делаем в этом году текущих ремонтов [дорог] - 90 тыс. кв. м, в основном Мелитопольский район. Не считая масштабного проекта [реконструкции] трассы Мелитополь - Бердянск, капитальный ремонт которой будет выполнен в этом году", - сказал он.

Кольцов в субботу вместе с министром строительства, архитектуры и ЖКХ Запорожской области Юлией Губановой осмотрел в Акимовке ход дорожных работ. "В Акимовке ремонтируем 30 тыс. кв. м - это 11 дорог. Такого масштаба ремонта, когда полностью снимаются остатки асфальтового покрытия, здесь не было 40 лет. Это значимое событие для населенного пункта, и очень хорошо жители реагируют", - отметил глава правительства Запорожской области.