В Москве до конца года запустят новую площадку по сборке литийионных батарей

По словам гендиректора компании "Рэнера" Александра Камашева, мощность будущего сборочного производства по сравнению с нынешним увеличится в 10 раз - до 150 МВт/ч в год

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Серийная сборка аккумуляторных батарей для электротранспорта и систем накопления энергии начнется до конца года на Московском заводе полиметаллов. Об этом заявил ТАСС Александр Камашев, генеральный директор компании "Рэнера" (входит в топливную компанию Росатома ТВЭЛ).

"Мощность будущего сборочного производства по сравнению с текущим вырастет в 10 раз - до 150 МВт/ч в год. Новые технические возможности помогут увеличить объем производства продукции и гарантированно обеспечить партнеров литийионными аккумуляторами. На площадке из базовых элементов - аккумуляторных ячеек будет производиться энергетический модуль. Модуль - это целостное решение, с ячейками, с системами снятия информации, элементами системы охлаждения, упакованное в единый пластиковый корпус. Дальше уже собираем батарею, которая представляет собой набор из модулей-кирпичиков", - заявил Камашев.

По его словам, батареи будут производится на участке площадью 800 кв. м. В субботу на промплощадке Московского завода полиметаллов действует опытно-промышленный участок сборки литийионных тяговых батарей для электромобилей, троллейбусов с автономным ходом, карьерных самосвалов, горно-шахтной техники, а также систем накопления энергии.

Строительство первого российского завода по производству литийионных аккумуляторов началось в октябре рядом со стройплощадкой Балтийской атомной электростанции, с 2025 года он будет обеспечивать батареями до 50 тыс. электромобилей в год.