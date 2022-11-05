Эксперт: мораторий на проверки пожарной безопасности привел к ослаблению внимания бизнеса

Зампредседателя общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" Сергей Лысиков напомнил, что в настоящее время инспекторы могут планово проверять только объекты, отнесенные к категории высокого и чрезвычайно высокого пожарного риска

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Бизнес зачастую стал уделять меньше внимания пожарной безопасности своих объектов после введения моратория на проверки, такое мнение в субботу ТАСС высказал зампредседателя общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" Сергей Лысиков.

"Ужесточение требований к проверяющему, а также освобождение от плановых проверок по вопросам пожарной безопасности значительной части объектов (за исключением объектов образования и отдыха детей, ряда объектов здравоохранения и социальной защиты) приводит к значительному ослаблению внимания к вопросам пожарной безопасности со стороны хозяйствующих субъектов", - сказал он.

Лысиков напомнил, что в настоящее время инспекторы могут планово проверять только объекты, отнесенные к категории высокого и чрезвычайно высокого пожарного риска. В отношении остальных могут быть только профилактические визиты, в ходе которых владельцы могут не показывать состояние объектов. А внеплановые проверки осуществляются только после согласования с прокуратурой, например, когда жалоб граждан недостаточно, чтобы идентифицировать нарушение как создающее угрозу жизни.

"Массовая гибель людей при пожарах почти в 75% случаев связана с нарушением элементарных правил: неумелыми действиями по эвакуации, захламлением эвакуационных путей и выходов, неумением использовать первичные средства пожаротушения, отключением систем пожарной автоматики, а также с игнорированием тех же правил противопожарного режима: курением благовоний, приготовлением пищи", - добавил Лысиков.

Правительство РФ 10 марта текущего года ввело мораторий на проведение проверок бизнеса. Такие проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.

О пожаре

Пожар в ночном клубе "Полигон" произошел в ночь на субботу на площади 3,5 тыс. кв. метров. Крыша здания полностью обрушилась. По последним данным, в результате пожара погибли 13 человек, еще девять пострадали. По факту ЧП возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В МЧС России сообщили, что не проводили проверки клуба, так как собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия, а арендатор в 2019 году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил МЧС.