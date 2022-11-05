В Грузии запустили ГЭС мощностью 9,1 МВт

Инвестиции в проект составили $26 млн

ТБИЛИСИ, 5 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Ромео Микаутадзе в субботу официально запустил каскадную ГЭС на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

"Заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе принял участие в официальной церемонии запуска каскадной ГЭС <...> в Ахалкалакском муниципалитете. Гидроэлектростанция каскадного типа расположена на реке Паравани и ее правом притоке - реке Корхи - в регионе Самцхе-Джавахети Ахалкалакского муниципалитета, возле сел Дилиска и Корхи", - говорится в сообщении.

ГЭС была построена исландской государственной компанией Landsvirkjun. Инвестиции в проект составили $26 млн. На строительстве станции были трудоустроены около 100 местных жителей.