В Румынии заявили, что страна обеспечивает 90% потребностей Молдавии в электроэнергии

По словам главы МИД страны Богдана Ауреску, после повреждения украинской энергетической инфраструктуры объем электроэнергии, который Молдавия закупала на Украине, поставляется из Румынии

БУХАРЕСТ, 5 ноября. /ТАСС/. Румыния обеспечивает в настоящее время 90% потребностей Республики Молдова в электроэнергии. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в интервью телеканалу Digi24.

"Ситуация очень тяжелая, потому что в этот момент Республика Молдова <...> на 100% зависит от внешних ресурсов в отношении газа и электроэнергии, - сказал он. - Что касается электроэнергии, Румыния сейчас обеспечивает, думаю, более 90% потребностей Республики Молдова".

По словам главы МИД, после повреждения украинской энергетической инфраструктуры в ходе проводимой РФ военной спецоперации объем электроэнергии, который Молдавия закупала на Украине, поставляется из Румынии. Ауреску уточнил, что пока Румыния может обеспечить этот объем, однако "специалисты в области энергетики могут лучше сказать, каковы временные интервалы, на которые можно рассчитывать для поставок электроэнергии".

Министр добавил, что Румыния также поставила в Молдавию мазут и дрова. "Мы также помогли Республике Молдова поставками мазута и дров, - сказал он. - Правительство одобрило [поставку] 130 тыс. куб. м дров по просьбе Республики Молдова".

"Мы продолжаем обращаться к международному сообществу с призывами, чтобы Республике Молдова были предоставлены гранты для закупки энергии на свободном рынке", - подчеркнул Ауреску.